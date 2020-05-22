22 Mayıs 2020 Cuma 09:15 | Son Güncelleme:
Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz rotayı Ege'ye çevirdi
Sunucu Burcu Esmersoy'dan boşandıktan kısa bir süre sonra oyuncu Berrak Tüzünataç ile aşk yaşamaya başlayan Berk Suyabatmaz, sevgilisi ile bayram için rotasını Ege'ye çevirdi.
Geçen aralık ayında ilişkiye başlayan Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz, bayram tatilini Ege’de geçirecek.
1 HAFTALIK TATİL
Hürriyet'in haberine göre; Yaklaşık 70 gündür İstanbul’daki evlerinde karantinada olan ünlü çift, ramazan bayramında Çeşme ve Bodrum’u kapsayan 1 haftalık tatile çıkacak. Tüzünataç ve Suyabatmaz’a tatilde arkadaşları da eşlik edecek. Seyahat yasağı nedeniyle tatil için özel izin aldıkları öğrenilen çift, tatil sonrası İstanbul’a dönecek.