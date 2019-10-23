Kurşun dizisi Gülce Akar kimdir? Berrak Tüzünataç kimdir, nereli?
Kurşun dizisinin başlamasıyla birlikte Gülce Akar karakterine hayat veren ‘Berrak Tüzünataç kimdir, kaç yaşında?’ sorusu aratılmaya başladı. Fox Tv’de yayınlanmaya başlayan Kurşun 23 Ekim Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıktı. Berrak Tüzünutaç’ın hayat verdiği Gülce Akar Genç, güzel, hırslı. Koca aleme rağmen ayakta kalmaya çalışan yalnız bir kadındır. Kurşun dizisi Gülce Akar kimdir? sorusunun cevabına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz
Kurşun dizisi Gülce Akar kimdir sorusu dizinin başlamasının ardından aratılmaya başladı. Fox Tv’de yayın hayatına başlayan Kurşun dizisinde başarılı oyuncu Berrak Tüzünataç da yer alıyor. Gülce Akar karakterini canlandıran Tüzünutaç 1984 yılında Yalova’da doğdu. Dizide canlandırdığı karakterle dikkat çeken Tüzünataç’ın hayatı da bu bağlamda aratılmaya başladı. Peki, Berrak Tüzünataç kimdir, nereli? Berrak Tüzünataç kaç yaşında? Tüm bu soruların cevabına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz
BERRAK TÜZÜNATAÇ KİMDİR?
Berrak Tüzünataç; 1984 yılında Yalova'da dünyaya gelmiştir. Tüzünataç, eğitim hayatına İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde devam ettikten sonra 2005 yılında “Organize İşler” sinema filmi ile profesyonel oyunculuk kariyerine başlamıştır.. Tüzünataç, 2010 yılında Prag Film Okulu’nda oyunculuk ve yönetmenlik üzerine eğitim almış ve pek çok sinema filmi ve dizide rol almıştır.
Berrak Tüzünataç'ın Oynadığı Diziler
Kurşun / 2019
DİP / 2018
Fİ / 2017
Filinta / 2015
Muhteşem Yüzyıl / 2013-14
Son / 2012
Ezel / 2011
Bu Kalp Seni Unutur mu? / 2009
Elveda Rumeli / 2007-08
Affedilmeyen / 2007
Ödünç Hayat / 2005
Berrak Tüzünataç'ın Oynadığı Filmler
Biz Böyleyiz / 2020
Tschiller: Off Duty / 2016
Black Horses Memories / 2015
Çanakkale Yolun Sonu / 2013
Bir Avuç Deniz / 2010
Kıskanmak / 2009
Ejder Kapanı / 2009
Organize İşler / 2005
Beyzanın Kadınları / 2005
GÜLCE AKAR KİMDİR?
Genç, güzel, hırslı. Koca aleme rağmen ayakta kalmaya çalışan yalnız bir kadın. Gülce bu dünyada tek başına ayakta kalmaya çalışan yalnız bir anne. Şansın yüzüne güldüğü tek nokta da bu olmuş. Oğlu Ozan ve ailesi bildiği dostları. Filiz’le de böyle tanışmış Gülce. Oğlu Ozan sayesinde. Ama zaman acımasız, gün gelecek dostunu kaybedecek Gülce ve o gün geldiğinde yolları Kurşun Orhan’la birleşecek.