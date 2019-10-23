Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7288
  • 6,3734
  • 277.251
  • 99785.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Kurşun dizisi Gülce Akar kimdir? Berrak Tüzünataç kimdir, nereli?

Kurşun dizisi Gülce Akar kimdir? Berrak Tüzünataç kimdir, nereli?

Kurşun dizisi Gülce Akar kimdir" Berrak Tüzünataç kimdir, nereli"

Kurşun dizisinin başlamasıyla birlikte Gülce Akar karakterine hayat veren ‘Berrak Tüzünataç kimdir, kaç yaşında?’ sorusu aratılmaya başladı. Fox Tv’de yayınlanmaya başlayan Kurşun 23 Ekim Çarşamba akşamı izleyici karşısına çıktı. Berrak Tüzünutaç’ın hayat verdiği Gülce Akar Genç, güzel, hırslı. Koca aleme rağmen ayakta kalmaya çalışan yalnız bir kadındır. Kurşun dizisi Gülce Akar kimdir? sorusunun cevabına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz

Kurşun dizisi Gülce Akar kimdir sorusu dizinin başlamasının ardından aratılmaya başladı. Fox Tv’de yayın hayatına başlayan Kurşun dizisinde başarılı oyuncu Berrak Tüzünataç da yer alıyor. Gülce Akar karakterini canlandıran Tüzünutaç 1984 yılında Yalova’da doğdu. Dizide canlandırdığı karakterle dikkat çeken Tüzünataç’ın hayatı da bu bağlamda aratılmaya başladı. Peki, Berrak Tüzünataç kimdir, nereli? Berrak Tüzünataç kaç yaşında? Tüm bu soruların cevabına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz

BERRAK TÜZÜNATAÇ KİMDİR?

Berrak Tüzünataç; 1984 yılında Yalova'da dünyaya gelmiştir. Tüzünataç, eğitim hayatına İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde devam ettikten sonra  2005 yılında “Organize İşler” sinema filmi ile profesyonel oyunculuk kariyerine başlamıştır.. Tüzünataç, 2010 yılında Prag Film Okulu’nda oyunculuk ve yönetmenlik üzerine eğitim almış ve pek çok sinema filmi ve dizide rol almıştır.

Berrak Tüzünataç'ın Oynadığı Diziler

Kurşun / 2019
DİP / 2018
Fİ / 2017
Filinta / 2015
Muhteşem Yüzyıl / 2013-14
Son / 2012
Ezel / 2011
Bu Kalp Seni Unutur mu? / 2009
Elveda Rumeli / 2007-08
Affedilmeyen / 2007
Ödünç Hayat / 2005

Berrak Tüzünataç'ın Oynadığı Filmler

Biz Böyleyiz / 2020
Tschiller: Off Duty / 2016
Black Horses Memories / 2015
Çanakkale Yolun Sonu / 2013
Bir Avuç Deniz / 2010
Kıskanmak / 2009
Ejder Kapanı / 2009
Organize İşler / 2005
Beyzanın Kadınları / 2005

GÜLCE AKAR KİMDİR?

Genç, güzel, hırslı. Koca aleme rağmen ayakta kalmaya çalışan yalnız bir kadın. Gülce bu dünyada tek başına ayakta kalmaya çalışan yalnız bir anne. Şansın yüzüne güldüğü tek nokta da bu olmuş. Oğlu Ozan ve ailesi bildiği dostları. Filiz’le de böyle tanışmış Gülce. Oğlu Ozan sayesinde. Ama zaman acımasız, gün gelecek dostunu kaybedecek Gülce ve o gün geldiğinde yolları Kurşun Orhan’la birleşecek.

 

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Şeyma Subaşı bombayı patlattı! 'Artık ben de varım'
Cem Yılmaz, Ahu Yağtu'dan çocuk istiyor iddiası!
Etek boyu kavga çıkardı!
Kadın'da şaşırtan gelişme! O isim diziye geri döndü
İlker İnanoğlu ve 30 yaş küçük sevgilisi ilk kez görüntülendi
<p>Milli Savunma Bakanlığı´nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bir Mehmetçik kendilerine

Mehmetçik´e Duygulandıran Mektup

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bu besinleri asla aç karnına tüketmeyin!

Emekliye müjdeli haber: En az 2 bin 127 lira olacak