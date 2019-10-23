Kurşun dizisi Gülce Akar kimdir? Berrak Tüzünataç kimdir, nereli?

Kurşun dizisi Gülce Akar kimdir sorusu dizinin başlamasının ardından aratılmaya başladı. Fox Tv’de yayın hayatına başlayan Kurşun dizisinde başarılı oyuncu Berrak Tüzünataç da yer alıyor. Gülce Akar karakterini canlandıran Tüzünutaç 1984 yılında Yalova’da doğdu. Dizide canlandırdığı karakterle dikkat çeken Tüzünataç’ın hayatı da bu bağlamda aratılmaya başladı. Peki, Berrak Tüzünataç kimdir, nereli? Berrak Tüzünataç kaç yaşında? Tüm bu soruların cevabına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz

BERRAK TÜZÜNATAÇ KİMDİR?

Berrak Tüzünataç; 1984 yılında Yalova'da dünyaya gelmiştir. Tüzünataç, eğitim hayatına İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde devam ettikten sonra 2005 yılında “Organize İşler” sinema filmi ile profesyonel oyunculuk kariyerine başlamıştır.. Tüzünataç, 2010 yılında Prag Film Okulu’nda oyunculuk ve yönetmenlik üzerine eğitim almış ve pek çok sinema filmi ve dizide rol almıştır.

Berrak Tüzünataç'ın Oynadığı Diziler

Kurşun / 2019

DİP / 2018

Fİ / 2017

Filinta / 2015

Muhteşem Yüzyıl / 2013-14

Son / 2012

Ezel / 2011

Bu Kalp Seni Unutur mu? / 2009

Elveda Rumeli / 2007-08

Affedilmeyen / 2007

Ödünç Hayat / 2005

Berrak Tüzünataç'ın Oynadığı Filmler

Biz Böyleyiz / 2020

Tschiller: Off Duty / 2016

Black Horses Memories / 2015

Çanakkale Yolun Sonu / 2013

Bir Avuç Deniz / 2010

Kıskanmak / 2009

Ejder Kapanı / 2009

Organize İşler / 2005

Beyzanın Kadınları / 2005

GÜLCE AKAR KİMDİR?

Genç, güzel, hırslı. Koca aleme rağmen ayakta kalmaya çalışan yalnız bir kadın. Gülce bu dünyada tek başına ayakta kalmaya çalışan yalnız bir anne. Şansın yüzüne güldüğü tek nokta da bu olmuş. Oğlu Ozan ve ailesi bildiği dostları. Filiz’le de böyle tanışmış Gülce. Oğlu Ozan sayesinde. Ama zaman acımasız, gün gelecek dostunu kaybedecek Gülce ve o gün geldiğinde yolları Kurşun Orhan’la birleşecek.