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  3. Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz'dan aşkın ilk pozu geldi!

Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz'dan aşkın ilk pozu geldi!

Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz'dan aşkın ilk pozu geldi!

2018'de dünyaevine girdiği Burcu Esmersoy'dan geçen eylülde boşanan Berk Suyabatmaz, 2 buçuk aydır oyuncu Berrak Tüzünataç ile aşk yaşıyor. Son olarak çift, ilk aşk pozlarını sosyal medyadan paylaştı.

Geçen hafta 10 günlük Miami tatiline giden çiftten Berrak Tüzünataç, fotoğraf koymama nedenlerini "10 Ocak’ta sinema filmim ‘Biz Böyleyiz’ vizyona girecek. Ajansım film, gösterime girinceye kadar özel hayatımla gündeme gelmemi istemiyor. O tarihten sonra zaten el ele sokağa çıkacağız" diyerek açıklamıştı.

Ünlü oyuncu, dün akşam Instagram'ın story bölümünden Berk Suyabatmaz ile uçakta çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.
Berrak Tüzünataç'ın Berk Suyabatmaz'ın eline 2020 yazması ise dikkat çekti.


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