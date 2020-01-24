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  3. Berrak Tüzünataç ile aşk yaşayan Berk Suyabatmaz aşkın ilk karesini paylaştı!

Berrak Tüzünataç ile aşk yaşayan Berk Suyabatmaz aşkın ilk karesini paylaştı!

Berrak Tüzünataç ile aşk yaşayan Berk Suyabatmaz aşkın ilk karesini paylaştı!

Burcu Esmersoy'dan geçen eylülde boşanan Berk Suyabatmaz, bir süredir oyuncu Berrak Tüzünataç ile aşk yaşıyor. Son olarak Suyabatmaz, aşk ilk karesinin sosyal medyadan paylaştı.

Yasemin DÖNGEL

Berk Suyabatmaz, Burcu Esmersoy'dan boşandıktan kısa bir süre sonra eski aşkı Berrak Tüzünataç ile yeniden bir araya gelmişti. Şimdilerde aşklarını dolu dizgin yaşayan çift, artık objektiflerden kaçmıyor ve sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunmaktan çekinmiyor.

İLK KARE GELDİ

Berk Suyabatmaz, son olarak sevgilisi Berrak ile ilk fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Fransa'ya tatile giden çiftin aşk pozu kısa sürede yüzlerce beğeni aldı.


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