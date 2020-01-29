Berrak Tüzünataç, Burcu Esmersoy'la ilgili 'yakın arkadaş' iddialarına ateş püskürdü!
Burcu Esmersoy'dan boşandıktan sonra Berk Suyabatmaz ile yeniden aşk yaşamaya başlayan Berrak Tüzüataç, hakkında çıkan iddialara ateş püskürdü. Tüzünataç, “Hiçbir özel anım ve paylaşımım olmayan bir insanla sırf malzeme lezzetsin diye yakın arkadaş ilan edilmemi ne etik, ne de iyi niyetli buluyorum.” dedi.
Yasemin DÖNGEL
Burcu Esmersoy'la 15 aylık evliliği Eylül'de biten Berk Suyabatmaz, eski aşkı Berrak Tüzünataç'la yeniden ilişki yaşamaya başlamıştı. İlişkilerini bir süredir gözler önünde yaşayan çift, magazin gündeminden düşmüyor. Haklarında pek çok haber yapılan ikiliden Berrak Tüzünataç, sevgilisinin eski eşi Burcu Esmersoy'la bir dönem yakın arkadaş oldukları iddia edilince sessizliğini bozdu.
'İYİ NİYETLİ BULMUYORUM!'
Bu iddialara sert çıkan ve Tüzünataç, Instagram hesabından şu sözleri paylaştı: