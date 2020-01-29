Berrak Tüzünataç, Burcu Esmersoy'la ilgili 'yakın arkadaş' iddialarına ateş püskürdü!

Yasemin DÖNGEL

Burcu Esmersoy'la 15 aylık evliliği Eylül'de biten Berk Suyabatmaz, eski aşkı Berrak Tüzünataç'la yeniden ilişki yaşamaya başlamıştı. İlişkilerini bir süredir gözler önünde yaşayan çift, magazin gündeminden düşmüyor. Haklarında pek çok haber yapılan ikiliden Berrak Tüzünataç, sevgilisinin eski eşi Burcu Esmersoy'la bir dönem yakın arkadaş oldukları iddia edilince sessizliğini bozdu.

'İYİ NİYETLİ BULMUYORUM!'

Bu iddialara sert çıkan ve Tüzünataç, Instagram hesabından şu sözleri paylaştı: