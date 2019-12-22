Berrak Tüzünataç Burcu Esmersoy sorusuna sinirlendi

Geçtiğimiz hafta Berk Suyabatmaz’la arkadaşlıklarının devam ettiğini söyleyen Burcu Esmersoy, “Hatta az önce mesajlaştık" demişti. Ünlü sunucu, “Peki bu durum Berk Bey’in yeni sevgilisi Berrak Tüzünataç’ı kıskandırmaz mı?” sorusuna “Yok canım, niye kıskansın? Kıskançlık yaratacak bir mesajlaşma değil” yanıtını vermişti.

Bu yaşananların ardından ilk kez görüntülenen Berrak Tüzünataç ise "Burcu Hanımın mesajlarını kıskanıyor musunuz?" sorusuna sinirlendi.