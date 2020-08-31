Berrak Tüzünataç, Berk Suyabatmaz'ı çabuk unuttu! Ali Yörenç'le aşkını ilan etti

Kısa bir süre önce Burcu Esmersoy’un eski eşi Berk Suyabatmaz’dan ayrılan Berrak Tüzünataç ayrılığı çabuk atlattı. Tüzünataç yeni sevgilisi Ali Yörenç’le birlikte çekildiği karesini ‘absolutely’ yani ‘kesinlikle’ yazan notla paylaştı ve aşkını ilan etti.

TATİLCİLER ÇEKTİ

Berrak Tüzünataç ile ünlü senarist Ece Yörenç’in oğlu Ali Yörenç’in, Çeşme’de yakınlaştığı iddia edilmiş, taraflar sessiz kalmıştı. Çift, dün Marmaris’te kaldıkları otelin şezlongunda tatilciler tarafından böyle görüntülenmişti...

ALİ YÖRENÇ KİMDİR KAÇ YAŞINDA?

Ali Yörenç, 1987 yılında dünyaya gelmiştir. Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı okuyan ünlü isim, Aşk-ı Memnu, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Kuzey Güney gibi popüler dizilerin senaristi Ece Yörenç'in de oğludur.

Küçük yaşlardan itibaren oyunculuğa ilgi duyan Ali Yörenç, ilk oyunculuk deneyimini ise Kuzey Güney isimli dizide yaşamıştır.

Bir dönem Fatmagül Fakı ve Dolunay Soysert ile birliktelik yaşayan Ali Yörenç şimdilerde ise Berrak Tüzünataç ile anılmaktadır.