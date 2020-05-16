Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9034
  • 7,4597
  • 386.965
  • 99768.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Berk'ten Berrak'a övgü dolu sözler

Berk'ten Berrak'a övgü dolu sözler

Berk'ten Berrak'a övgü dolu sözler

Koronavirüs salgını nedeniyle karantina günlerini Berk Suyabatmaz ile geçiren Berrak Tüzünataç, sevgilisine mutfaktaki hünerlerini sergiledi.

Karantina, ünlü kadınların mutfaktaki marifetlerini de gün yüzüne çıkardı. Yaklaşık iki aydır sevgilisi Berk Suyabatmaz'la aynı çatı altında olan Berrak Tüzünataç da mutfakta hünerlerini sergiledi.

ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Bol malzemeli yumurtalı bir sandviç yapan güzel oyuncu, aşkının kalbini bir kez daha kazandı. Suyabatmaz, Berrak Tüzünataç'ın elinden çıkan lezzeti "Şov yapmış" notuyla paylaştı.


PKK tarafından kızı kaçırılan acılı anne eylemine Alman Meclisi önünde devam etti

PKK tarafından kızı kaçırılan acılı anne eylemine Alman Meclisi önünde devam etti

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Hepsi birer kahraman: Koronavirüsle canları pahasına mücadele ediyorlar

Cami restorasyonunda sıvaların altından 400 yıllık altın işlemeler çıktı