Berk'ten Berrak'a övgü dolu sözler

Karantina, ünlü kadınların mutfaktaki marifetlerini de gün yüzüne çıkardı. Yaklaşık iki aydır sevgilisi Berk Suyabatmaz'la aynı çatı altında olan Berrak Tüzünataç da mutfakta hünerlerini sergiledi.

ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Bol malzemeli yumurtalı bir sandviç yapan güzel oyuncu, aşkının kalbini bir kez daha kazandı. Suyabatmaz, Berrak Tüzünataç'ın elinden çıkan lezzeti "Şov yapmış" notuyla paylaştı.