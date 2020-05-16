Berk'ten Berrak'a övgü dolu sözler
Koronavirüs salgını nedeniyle karantina günlerini Berk Suyabatmaz ile geçiren Berrak Tüzünataç, sevgilisine mutfaktaki hünerlerini sergiledi.
Karantina, ünlü kadınların mutfaktaki marifetlerini de gün yüzüne çıkardı. Yaklaşık iki aydır sevgilisi Berk Suyabatmaz'la aynı çatı altında olan Berrak Tüzünataç da mutfakta hünerlerini sergiledi.
ÖVGÜ DOLU SÖZLER
Bol malzemeli yumurtalı bir sandviç yapan güzel oyuncu, aşkının kalbini bir kez daha kazandı. Suyabatmaz, Berrak Tüzünataç'ın elinden çıkan lezzeti "Şov yapmış" notuyla paylaştı.