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  3. Berkay-Özlem Ada Şahin'e büyük şok! Otele alınmadılar...

Berkay-Özlem Ada Şahin'e büyük şok! Otele alınmadılar...

Berkay-Özlem Ada Şahin'e büyük şok! Otele alınmadılar...

Berkay ile Özlem Ada Şahin bugün gittikleri bir otelde içeri alınmadı. Geçen hafta ikinci çocuğu Zeynep Mira'yı kucağına alan Şahin, duruma sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

2016 yılında dünyaevine giren, geçen yıl ilk kızları Arya'yı kucaklarına alan ve geçtiğimiz hafta da ikinci kızları Zeynep Mira'ya kavuşan Berkay ile Özlem Ada Şahin çifti, bugün şoke eden bir olayla karşı karşıya kaldılar. Özlem Ada Şahin, Bebek Otel'e alınmadıklarını dile getirdi ve bu duruma sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"ŞOK OLDUK"

Şahin, "Harika bir bayram sabahı kahvaltısına çıktık. Bebek Otel'e gidelim dedik fakat karşılaştığımız şey karşısında şok olduk. Otele bebek alınmıyormuş. Restaurant kısmına da alınmıyormuş, yani 18 yaş altını almıyorlarmış. Çocuk almamak neyin kafası? Yazık yılların Bebek Otel'i çocuğa karşı, yazık…" sözleriyle otele ateş püskürdü.

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