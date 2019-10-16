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  3. Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin ilk kez paylaştı! İşte Zeynep Mira...

Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin ilk kez paylaştı! İşte Zeynep Mira...

Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin ilk kez paylaştı! İşte Zeynep Mira...

Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, temmuz ayında ikinci kızı Zeynep Mira'yı dünyaya getirmişti. Şahin, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi.

Şarkıcı Berkay Şahin ile Özlem Ada Şahin, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin 2017 yılında ise ilk kızları Arya dünyaya gelmişti. Geçen temmuzda da ikinci bebeği Zeynep Mira'yı dünyaya getiren Özlem Ada Şahin kural bozdu. 

YÜZÜNÜ GÖSTERDİ

Özlem Ada Şahin, bugün Zeynep Mira'nın fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Paylaşımına ise, "Bu fotoğraf aşırı mutluluk içerir! Bugün 3 aylık olduk" notunu düştü. Paylaşım kısa sürede binlerce yorum ve 'Maşallah' mesajları aldı.

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