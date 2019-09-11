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  3. Berkay-Arda Turan davası hakkında Aslıhan Doğan Turan'dan ilk paylaşım

Berkay-Arda Turan davası hakkında Aslıhan Doğan Turan'dan ilk paylaşım

Berkay-Arda Turan davası hakkında Aslıhan Doğan Turan'dan ilk paylaşım

Şarkıcı Berkay, futbolcu Arda Turan'ın kendisini darp ettiğini iddia etmişti. Bugün görülen üçüncü davada karar çıktı. Arda Turan toplam 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükmün geri bırakılmasına karar verdi.

Yaşadıkları kavga sonrası futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin hakkında açılan davada, sanık Turan'ı 3 ayrı suçtan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme hükmün geri bırakılmasına karar verdi. Arda Turan cinsel taciz suçlamasından ise beraat etti.

ASLIHAN TURAN'DAN GÜLÜCÜKLÜ PAYLAŞIM

Aslıhan Turan’dan eşi Arda Turan’ın ‘cinsel taciz’ suçundan beraat etmesi üzerine sosyal medya hesabından gülücüklü bir paylaşım yaparak mutluluğunu gösterdi.

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