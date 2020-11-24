Berkay yokluk yıllarını anlattı

5 yıl önce manken Özlem Ada Şahin ile dünyaevine girip iki çocuk sahibi olan Berkay, katıldığı radyo programında samimi açıklamalarda bulundu. Bugüne dek kendisine ve eşine aldığı lüks arabalar ve pahalı arabalarla gündeme gelen Berkay, hakkında çıkan haberlerden utandığını söyledi.

"BÜTÜN PİZZA ALAMAZDIM"

38 yaşındaki popçu, "Yıllar önce hayalim bir Vosvos alıp borcunu taksitle ödemekti. Üniversitede üç arkadaş bin TL'lik ev kirasını veremezdik. Asla bütün pizza yiyemez, dilim alırdık. Param yetmediği için taksiye binemezdim. Bu yüzden şimdi arabalarımla gündeme gelince rahatsız oluyorum. Sahibi olduğum her şeyin kıymetini de çok iyi biliyorum." dedi.

"YALNIZLIKTAN KORKARIM"

Yalnızlıktan korktuğunu söyleyen Berkay, "55 yaşına geldiğinde dostların, sohbet edeceğin kardeşin, arkadan koşup boynuna sarılacak üç-beş evlat seni seven bir karın yoksa, bir evde tek başınaysan, çok ürkütücü. Bu yüzden gerçek dostlar biriktiriyorum" ifadelerini kullandı.