  • $8,3032
  • 9,721
  • 500.761
  • 1126.99
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Magazin
  • Berkay ve Özlem Ada Şahin tedbirli: 10 günde bir test yaptırıyoruz
29 Ekim 2020 Perşembe 16:21 | Son Güncelleme:

Berkay ve Özlem Ada Şahin tedbirli: 10 günde bir test yaptırıyoruz

Berkay ve Özlem Ada Şahin tedbirli: 10 günde bir test yaptırıyoruz

Şarkıcı Berkay ile eşi Özlem Ada Şahin, önceki gün Levent'te objektiflere takıldı. Hastaneden döndüklerini söyleyen Berkay, her 10 günde bir koronavirüs testi yaptırdıklarını belirtti.

Berkay ile eşi Özlem Ada Şahin 2 milyon TL’lik yeni otomobilleri ile Levent’te bir akaryakıt istasyonunda görüntülendi. Berkay “Hastaneden yeni çıktık. Rutin kontrollerimiz vardı. Check-up’dan geçtik. Ayrıca 10 günde bir COVID-19 testi yaptırıyoruz. Çok şükür sıkıntımız yok” dedi.

Çift daha sonra arkadaşları Öykü Çelik ile buluşmak üzere Nişantaşı’na gitti. 

<p>Taksim İstiklal Caddesi’ndeki Fransa İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan bir grup, Fra

Karikatür küstahlığına vatandaşlar böyle yanıt verdi: Fransa'nın katliamlarını konsolosluğa yansıttılar

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü Türkiye'nin dört bir yanında böyle kutlanıyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.