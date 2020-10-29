29 Ekim 2020 Perşembe 16:21 | Son Güncelleme:
Berkay ve Özlem Ada Şahin tedbirli: 10 günde bir test yaptırıyoruz
Şarkıcı Berkay ile eşi Özlem Ada Şahin, önceki gün Levent'te objektiflere takıldı. Hastaneden döndüklerini söyleyen Berkay, her 10 günde bir koronavirüs testi yaptırdıklarını belirtti.
Berkay ile eşi Özlem Ada Şahin 2 milyon TL’lik yeni otomobilleri ile Levent’te bir akaryakıt istasyonunda görüntülendi. Berkay “Hastaneden yeni çıktık. Rutin kontrollerimiz vardı. Check-up’dan geçtik. Ayrıca 10 günde bir COVID-19 testi yaptırıyoruz. Çok şükür sıkıntımız yok” dedi.
Çift daha sonra arkadaşları Öykü Çelik ile buluşmak üzere Nişantaşı’na gitti.