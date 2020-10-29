Berkay ve Özlem Ada Şahin tedbirli: 10 günde bir test yaptırıyoruz

Berkay ile eşi Özlem Ada Şahin 2 milyon TL’lik yeni otomobilleri ile Levent’te bir akaryakıt istasyonunda görüntülendi. Berkay “Hastaneden yeni çıktık. Rutin kontrollerimiz vardı. Check-up’dan geçtik. Ayrıca 10 günde bir COVID-19 testi yaptırıyoruz. Çok şükür sıkıntımız yok” dedi.

Çift daha sonra arkadaşları Öykü Çelik ile buluşmak üzere Nişantaşı’na gitti.