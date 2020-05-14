Berkay ve Özlem Ada Şahin taşınıyor

Terlikleriyle dikkat çeken Berkay maske takmamıştı. Hürriyet'in haberine göre; gazetecileri fark edince aracına gidip maskesini alan şarkıcı, “Maskemi unutmuşum, mağazada aklıma geldi” dedi.

Daha önce de maskesiz görüntülenen Berkay, eleştirilere “Kimseyi takmıyorum. Benim iki tane çocuğum var, herkesten çok ben dikkat ediyorum” diye yanıt verdi.

EVİNİ TAŞIYOR

Ünlü şarkıcı, “Evi değiştiriyoruz. Oturduğumuz villaya yakın bir yere taşınacağız. Eşyaları da yeniliyorum, buzdolabı bakmaya geldim” diye konuştu.

