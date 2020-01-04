Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,976
  • 6,6718
  • 298.469
  • 113684
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Berkay ve Özlem Ada Şahin kızlarıyla Maldivler'de! Otelin günlük fiyatı dudak uçuklattı

Berkay ve Özlem Ada Şahin kızlarıyla Maldivler'de! Otelin günlük fiyatı dudak uçuklattı

Berkay ve Özlem Ada Şahin kızlarıyla Maldivler'de! Otelin günlük fiyatı dudak uçuklattı

Bütün sene boyunca konserden konsere koşan ünlü şarkıcı Berkay, eşi Özlem Ada Şahin, kızları Arya ve Zeynep Mira ile birlikte Maldivler Adası'na tatile gitti.

Şahin ailesinin tercihi, dünyaca ünlü isimlerin balayı için özel olarak tercih ettikleri Maldivler Adası oldu.

OTELDE YOK YOK

Ailece kaldıkları The St. Regis Maldives Vommuli Resort adlı otelde yok yok. Adeta cennetten bir parça olan tesis, tropikal bahçeler ve bembeyaz bir kumsala sahip özel bir ada üzerinde.

EN AZ 200 BİN TL

Aile cam tabanından bile denizin göründüğü çok özel bir süit odada kalıyor. Kendi havuzu olan odada 24 saat özel hizmetli de bulunuyor. Berkay otele gecelik 4 bin 600 dolar (27 bin 500 TL) ödüyor.

Bir haftalık tatilin maliyeti ise 192 bin 500 TL. Berkay, Arda Turan ile olan davasının ilk duruşmasında aylık gelirini bin lira olarak açıklamış, sonra sadece teliflerden 200 bin lira kazandığı ortaya çıkmıştı.


Şahin ailesi ev fiyatına tatil yapıyor!
Kadın dizisinde şoke eden ayrılık!
Serenay Sarıkaya'nın 7 yıllık sırrı ortaya çıktı
Alina Boz'dan şaşırtan itiraf!
'Murat yok dert de yok'
<p>Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan yazılı açıklamada, 2019 yılı boyunca televizyon haberler

MEB´in İnternet Sitesinde Mucit Öğrenciler İçin Özel Bölüm Açıldı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Afyonkarahisar Akdağ Tabiat Parkı'ndaki gölet buz tuttu

İnsanları delirten müzik aleti