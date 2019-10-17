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  3. Berkay ve Caner Erkin arasında yıllar sonra tatsız karşılaşma

Berkay ve Caner Erkin arasında yıllar sonra tatsız karşılaşma

Berkay ve Caner Erkin arasında yıllar sonra tatsız karşılaşma

6 yıl önce küsen şarkıcı Berkay ve futbolcu Caner Erkin, önceki gün aynı etkinliğe katıldı. Birbirlerini fark edince panik olan ünlü isimler, adeta köşe kapmaca oynadı.

Başrollerini Şebnem Bozoklu, Rıza Kocaoğlu ve Melisa Doğu’nun paylaştığı 'Aşk Geçmişim' adlı oyun önceki akşam perdelerini açtı.

Şarkıcı Berkay'la futbolcu Caner Erkin tam 6 yıl sonra pişti oldular. Caner Erkin, eski eşi Asena Atalay'la aşk yaşadığı iddia edilen Berkay'a yıllar önce küsmüş, bir daha da hiç görüşmemişti. Caner Erkin eşi Şükran Ovalı'yla bir köşede dururken, Berkay da eşi Özlem Ada Şahin'le  sarmaş dolaş bir şekilde farklı noktada dikilerek oyunun başlamasını bekledi.

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