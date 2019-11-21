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Berkay Şahin'den kıskançlık açıklaması

Berkay Şahin'den kıskançlık açıklaması

Popçu Berkay, önceki akşam bir davette objektiflere yansıdı.

16 Temmuz'da ikinci kızı Zeynep'e kavuşmanın mutluluğunu yaşayan şarkıcı 'Arya kardeşini kıskanıyor mu' sorusuna karşılık "Evet, Arya biraz kıskanmaya başladı. Ama bize çaktırmamaya çalışıyor. Bir süre sonra Allah’ın izniyle hem çok iyi kardeş, hem dost hem de çok iyi iki arkadaş olacaklar" dedi. 

Geçtiğimiz günlerde yaşanan saat polemiğiyle ilgili soruları yanıtlamayan popçu, 2 milyon 200 bin liraya aldığı arabasıyla ilgili ise, "Yıllardır çalışıyorum. Araba satıp, başka araba almam çok normal. Çalışıyoruz, kazanıyoruz. Alnımızın teriyle alıyoruz" dedi.


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