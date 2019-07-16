Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin çiftinin mutlu günü!
Türk pop müziğinin güçlü sesi Berkay Şahin ikinci kez baba oldu. Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin çifti bebeklerine Zeynep Mira adını verdi.
Model Özlem Şahin ve ünlü popçu Berkay Şahin ikinci kez evlat sahibi olmanının mutluluğunu yaşıyor. Berkay bugün sosyal medya hesaplarından ameliyathane önünde çektiği bir videoyu paylaştı. Ünlü şarkıcı videoya 'Kalbimin bir parçası daha yola çıktı geliyor' notunu düştü.
Berkay'ın video çektiği sırada çok heyecanlı olduğu görüldü. Çiftin 2 yaşında Arya adından bir kızları var.