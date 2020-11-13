  • $7,6325
  • 9,0297
  • 461.207
  • 1287.81
  • Haberler
  • Magazin
  • Berkay otomobil tutkusu için 2 milyonu gözden çıkardı
13 Kasım 2020 Cuma 13:29 | Son Güncelleme:

Berkay otomobil tutkusu için 2 milyonu gözden çıkardı

Berkay otomobil tutkusu için 2 milyonu gözden çıkardı

Ünlü şarkıcı Berkay, tutkunu olduğu otomobillerine yeni bir araç daha ekledi.

Popçu, Porsche'nin elektrikli ilk otomobili olan Porsche Taycan Turbo S aracını 2 milyon TL’ye satın aldı. Ülkemizde Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’de de bulunan aracın aynısını alan Berkay, önceki gün de galeriden sipariş ettiği son model spor arabasını kavuştu. Kızı Arya ile arabasını inceleyen Berkay’ın, aracının plakasına eşi ve kızlarının isimlerinin baş harflerini, ‘AOZ’ yazdıracağı öğrenildi.

<p>Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir havai fişek fabrikasında yaşanan patlamanın görüntüleri yayınl

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlama anı kamerada

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Kahramanmaraş'taki Döngel Şelalesi ziyaretçi akınına uğruyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.