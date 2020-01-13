Berkay, Maldivler tatilini eleştirenlere ateş püskürdü: Biz gidince mi pahalı?

Kaldıkları otele günlük 27 bin 500 lira ödediği iddia edilen Berkay, ‘pahalı tatil’ yorumlarına sinirlendi: "Ne pahalısı, herkes gidiyor. Biz gidince mi bir şey oldu sanki. Herkese nasip olsun tatile gitmek; çok dinlendik" dedi.

192 BİN TL HARCADI

Berkay ve ailesine bir haftalık tatilin maliyeti 192 bin 500 TL'ye mâl oldu. Berkay, Arda Turan ile olan davasının ilk duruşmasında aylık gelirini bin lira olarak açıklamış, sonra sadece teliflerden 200 bin lira kazandığı ortaya çıkmıştı.