Berkay ile Eren Hacısalihoğlu kavga mı etti? Ortalığı karıştıran iddiaya jet açıklama

Aynı mekanda Berkay'ın bir süre önce kavga ettiği popçu Alya ve sevgilisi Eren Hacısalihoğlu da vardı. Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programının haberine göre; Alya, sevgilisine Berkay'ın daha önce gönderdiği hakaret dolu mesajları gösterdi. Şarkısını bitirip, masasına dönen Berkay, Alya'nın sırtına dokununca kıyamet koptu.

BİRBİRLERİNE GİRDİLER!

Eren Hacısalihoğlu 'Ne oluyor? Neden dokunuyorsun kıza' dedi. İkili arasında şiddetli bir tartışma yaşandı. 'Ben senin niyetini biliyorum' diyen Eren Hacısalihoğlu araya girenler tarafından güçlükle sakinleştirildi. Berkay'ın bir süre önce Alya'ya albüm yapmak istediği, sonrasında ise vazgeçtiği, ikilinin arasında bu sebeple husumet olduğu öğrenildi.

JET AÇIKLAMA

İddiaların ardından taraflardan açıklamalar ardı ardına geldi. Eren Hacısalihoğlu ve Alya haberleri yalanlarken, Berkay da bu yalanlamaları sayfasında paylaştı.

İŞTE O AÇIKLAMALAR: