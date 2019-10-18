Berkay hediyeyi satmak istedi, Demet Akalın küplere bindi!

Demet Akalın, yakın arkadaşı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin doğum yapınca büyük sevinç yaşadı. Ünlü sanatçı, Berkay'ın eşine doğum hediyesi olarak Rolex marka bir saat aldı.

SATMAK İSTEDİĞİNİ ÖĞRENİNCE SİNİRLENDİ

Sabah’ın haberine göre Berkay, eşine hediye edilen saati Rolex mağazasına gidip satmak istedi. Mağaza yetkilileri ise Akalın'ı arayarak durumdan haberdar etti. Durumu öğrenen Demet Akalın'ın Berkay'a çok kızıp küstüğü, bir daha da arayıp sormadığı öğrenildi.