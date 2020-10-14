Berkay Hardal'dan eşi Dilan Telkök'e: O yanaklara kurban olayım

Berkay Hardal, Dilan Telkök'le yaptığı romantik paylaşıma, "O yanaklara kurban olayım. Bir degil, bin kere seviyorum seni. Dünyalar güzeli karım" notunu düştü. Oyuncunun yayınladığı kare takipçilerinden 80 binin üzerinde beğeni aldı.