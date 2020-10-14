14 Ekim 2020 Çarşamba 15:31 | Son Güncelleme:
Berkay Hardal'dan eşi Dilan Telkök'e: O yanaklara kurban olayım
Oyuncu Berkay Hardal, bir süredir aşk yaşadığı meslektaşı Dilan Telkök ile geçen sene sürpriz bir şekilde evlenmişti. Sosyal medyada aşka gelen Hardal, eşini öperken çekilen karesini paylaştı.
Berkay Hardal, Dilan Telkök'le yaptığı romantik paylaşıma, "O yanaklara kurban olayım. Bir degil, bin kere seviyorum seni. Dünyalar güzeli karım" notunu düştü. Oyuncunun yayınladığı kare takipçilerinden 80 binin üzerinde beğeni aldı.