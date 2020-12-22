Berkay Hardal ve Dilan Telkök'ün gebelik testi krizi! Ünlü çift şoku yaşadı

Başrollerinde Aslı Enver ve Özcan Deniz'in rol aldığı bir döneme damgasını vuran İstanbullu Gelin dizisinde rol alarak adını duyuran yakışıklı oyuncu Berkay Hardal, geçtiğimiz Ekim ayında meslektaşı Dilan Telkök ile hayatını birleştirdi. Pandemi nedeniyle düğünü erteleyen ünlü çift YouTube kanalları için çektiği videoyu paylaştı.

Muğla'da yaşamlarına devam eden Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti evlilikleri hakkında hayranlarının merak ettiği soruları yanıtladı. Paylaştıkları videodaki sempatik halleri ile beğeni toplayan ünlü çift başlarına gelen gebelik testi krizini anlattı.

‘BAŞIMDAN AŞAĞI KAYNAR SULAR DÖKÜLDÜ’

Evliliklerinin 2. ayında karın ağrısı nedeniyle hamilelik testi yapan Dilan Telkök evlendikten 2 ay sonra yaşadığı karın ağrısı nedeniyle hastaneye gittiğinde yaşadığı ilginç olayı 'Sürekli karnım ağrıyordu. Berkay 'Gebelik testi yaptıralım' dedi. İmkansız olduğuna emindim ama sonuç pozitif çıktı. O an başımdan aşağı kaynar sular döküldü.

'BEN DAHA ÇOCUĞUM ANNEMİ İSTİYORUM'

Yere oturup 'Ben daha çocuğum. Annemi istiyorum' diyerek ağladım. Üç test daha yaptık, hepsi pozitifti. Bu yaptığım testler 5'li set halinde bir kutu içerisinden çıkmıştı. Gece yarısı hastaneye gittik. Sonuç orada negatif geldi. Doktor regl öncesi sonuçların böyle olabileceğini söyleyince rahatladık' sözleri ile anlattı.