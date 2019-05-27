Berkay, Arda Turan sorusuna bakın ne cevap verdi!

Geçtiğimiz yılsonu Emirgan’daki bir gece kulübünde Arda Turan’ın şarkıcı Berkay Şahin’e attığı kafa günlerce konuşulmuştu. Yaşanan kavganın dava süreciyle de adını duyuran Berkay, önceki gece bir televizyon programına konuk oldu. Programda konu Arda Turan’ ekim ayında dünyaya gelen oğlu Hamza’ya gelince zeytin dalı uzatan şarkıcı, “Allah herkesin çoluğuna çocuğuna sağlık sıhhat versin” dedi.