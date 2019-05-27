Berkay, Arda Turan sorusuna bakın ne cevap verdi!
Berkay'a geçtiğimiz gün katıldığı televizyon programında Arda Turan soruldu. Ünlü popçu Berkay Arda Turan’ın oğluyla ilgili soruya 'Allah herkesin çocuğuna sağlık versin' yanıtını verdi. Aralarındaki husumete rağmen olgun davranan şarkıcı, takdir topladı.
Geçtiğimiz yılsonu Emirgan’daki bir gece kulübünde Arda Turan’ın şarkıcı Berkay Şahin’e attığı kafa günlerce konuşulmuştu. Yaşanan kavganın dava süreciyle de adını duyuran Berkay, önceki gece bir televizyon programına konuk oldu. Programda konu Arda Turan’ ekim ayında dünyaya gelen oğlu Hamza’ya gelince zeytin dalı uzatan şarkıcı, “Allah herkesin çoluğuna çocuğuna sağlık sıhhat versin” dedi.