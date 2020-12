Berkay, Arda Turan ile kavgası hakkında ilk kez konuştu! “Öfkemi kontrol edemeyen biri olsaydım...“

Okan Bayülgen’in Nokta programına konuk olan şarkıcı Berkay Şahin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kendisi ve kariyeri hakkında birçok şey söyleyen Berkay, futbolcu Arda Turan ile yaşadığı tatsız olayın perde arkasını anlattı. Arda Turan ile ettiği kavga ile ilgili çarpıcı itiraflarda bulunan Berkay yaşanılan olayda soğukkanlı davrandığını, eğer öyle olmasaydı olayın çok farklı bir boyuta gidebileceğini dile getirdi.



“ÇOK DAHA FARKLI OLAYLAR YAŞANABİLİRDİ”

Berkay Arda Turan ile yaşadığı kavgayla ilgili: “Bu olay yaşandığında benim arkam dönüktü. Ben biriyle karşı karşıya bir olay yaşamadım. Kavga etmedim. Biriyle bir diyalogum olmadı. Yani ben arkam dönükken böyle bir olay yaşadım. Bunu zaten her yerde de beyan ettim. Mahkemede de söyledim. O an öfkelenseydim belki de çok daha pişman olacağım şeyler yaşayabilirdim. Ben o an eşimi oradan alıp uzaklaşmayı tercih ettim. Onun ağlamasının, korkmasının, her şeyden daha önemli olduğunu hissettim.” ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Emirgan’da eğlenen Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin, şimdilerde Galatasaray’da oynayan Arda Turan ile aynı mekanda karşı karşıya gelmişlerdi. Aralarında yaşanan bir arbede sonucu Arda Turan, Berkay’a yumruk atarak burnunu kırmış Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin mekandan ayrılarak hastaneye gitmişlerdi.

Aynı gece sabaha doğru, Berkay ve Özlem Ada Şahin’in bulunduğu hastaneye kardeşi Okan Turan ile giden Arda Turan’ın yanında silah olduğunu ve Berkay’a: “Ben senin karın olduğunu bilmiyordum. Öldür beni, çok pişmanım. Ben çok büyük öküzlük ettim. Özür dilerim” dediği iddia edildi. Hatta Arda Turan’ın hastanede birkaç el ateş ettiği ve kurşunlardan birinin hastanede bulunan yazıcılardan birine isabet ettiği konuşuldu.

Bu olayın ardından kavga eden Berkay ve Arda Turan soluğu savcılıkta aldı! Arda Turan hakkında ”cinsel taciz”, ”kasten yaralama”, ”korku, kaygı ya da panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme” ve ”ruhsatsız silah bulundurma” suçlarından 12,5 yıla kadar, Berkay hakkında da ”hakaret” suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istendi ve Arda Turan 2 yıl 8 ay hapis cezası aldı.