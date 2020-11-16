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  • Berkay affetmedi! Sosyal medyadan hakaret edenlere hapis cezası
16 Kasım 2020 Pazartesi 14:45 | Son Güncelleme:

Berkay affetmedi! Sosyal medyadan hakaret edenlere hapis cezası

Berkay affetmedi! Sosyal medyadan hakaret edenlere hapis cezası

Sanatçı Berkay'a sosyal medya hesabı üzerinden hakaret eden iki kişi hakkında avukatı Ayşegül Mermer tarafından açılan dava sonuçlandı. Mahkeme emsal bir karara imza atarak iki kişiye hapis cezası verdi.

Berkay'ın avukatı Ayşegül Mermer bu davanın örnek teşkil edeceğini belirterek "Bu karar, sosyal medyadan her her istediğini yapıp söyleyebileceğini zannedenlere çok güzel bir yanıt oldu. Arık insanlar sosyal medyadan hakaret ederken bir kez daha düşünecek" dedi.

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