Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9809
  • 6,5826
  • 299.551
  • 122377
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Berk Suyabatmaz'ın fotoğrafını beğenen Burcu Esmersoy konuştu: Bana yakışanı yaptım!

Berk Suyabatmaz'ın fotoğrafını beğenen Burcu Esmersoy konuştu: Bana yakışanı yaptım!

Berk Suyabatmaz'ın fotoğrafını beğenen Burcu Esmersoy konuştu: Bana yakışanı yaptım!

Burcu Esmersoy'un, boşandığı eşi Berk Suyabatmaz'ın sosyal medya hesabından yeni sevgilisi Berrak Tüzünataç ile yaptığı paylaşımı beğenmesi takipçilerini şaşırtmıştı. O hamleyle ilgili Esmersoy'dan açıklama geldi.

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, iş insanı Berk Suyabatmaz ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift, 1 yıllık birlikteliğin ardından geçtiğimiz aylarda anlaşmalı olarak boşanmıştı. İkilinin biten evliliğinin ardından Suyabatmaz, gönlünü Berrak Tüzünataç'a kaptırmıştı.

KIŞ TATİLİNE ESKİ EŞTEN ŞAŞIRTAN BEĞENİ

Geçtiğimiz günlerde de Berk Suyabatmaz, yeni sevilisiyle Fransa’ya kış tatiline gitti. Aşklarını sosyal medyadan ilan eden ikili romantik pozlarını takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafı beğenenler arasında Burcu Esmersoy da vardı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmayan bu beğeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı instagram kullanıcıları Esmersoy’a tepki gösterip ‘eski eşin ve yeni sevgilisinin fotoğrafını neden beğendin, bu kadar da olmaz’ şeklinde yorumlarda bulundu.

'BANA YAKIŞANI YAPTIM'

Eleştiriler karşısında sessizliğini bozan Esmersoy, yaptığı açıklamada, ‘Ben takip ettiğim herkesi beğeniyorum. Onları da takip ediyorum. Güzel de bir çift olmuşlar, böyle bir fotoğrafı görüp de beğenmeden devam etmek olmazdı. Bana yakışanı yaptığımı düşünüyorum açıkçası.’ şeklinde konuştu.


Acun Ilıcalı'nın acı günü
Eski eşinin yeni aşkını beğenmişti: Bana yakışanı yaptım!
Mesut Özil'in 4 milyonluk güvenlik önlemi!
Karan haberlerine sitem etti: Fahriye ve beni üzüyor!
Zeynep Bastık'ın düğün detayları belli oldu
<p>Depremin yaşandığı Elazığ´da bulunan içişleri Bakanı Süleyman Soylu, valilik önünde Van´da meydan

Bakan Soylu: ´8 Jandarmamızı, 3 Güvenlik Korucumuzu Kaybettik´

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

İsrail'in yok etmeye çalıştığı Osmanlı arşivleri

İnsan kemikleri ile tarih yazıyorlar