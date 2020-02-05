Berk Suyabatmaz'ın fotoğrafını beğenen Burcu Esmersoy konuştu: Bana yakışanı yaptım!

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, iş insanı Berk Suyabatmaz ile 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift, 1 yıllık birlikteliğin ardından geçtiğimiz aylarda anlaşmalı olarak boşanmıştı. İkilinin biten evliliğinin ardından Suyabatmaz, gönlünü Berrak Tüzünataç'a kaptırmıştı.

KIŞ TATİLİNE ESKİ EŞTEN ŞAŞIRTAN BEĞENİ

Geçtiğimiz günlerde de Berk Suyabatmaz, yeni sevilisiyle Fransa’ya kış tatiline gitti. Aşklarını sosyal medyadan ilan eden ikili romantik pozlarını takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafı beğenenler arasında Burcu Esmersoy da vardı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmayan bu beğeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı instagram kullanıcıları Esmersoy’a tepki gösterip ‘eski eşin ve yeni sevgilisinin fotoğrafını neden beğendin, bu kadar da olmaz’ şeklinde yorumlarda bulundu.

'BANA YAKIŞANI YAPTIM'

Eleştiriler karşısında sessizliğini bozan Esmersoy, yaptığı açıklamada, ‘Ben takip ettiğim herkesi beğeniyorum. Onları da takip ediyorum. Güzel de bir çift olmuşlar, böyle bir fotoğrafı görüp de beğenmeden devam etmek olmazdı. Bana yakışanı yaptığımı düşünüyorum açıkçası.’ şeklinde konuştu.