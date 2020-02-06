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  3. Berk Suyabatmaz'dan eski eşi Burcu Esmersoy'a sert tepki: Herkes kendi yoluna baksın!

Berk Suyabatmaz'dan eski eşi Burcu Esmersoy'a sert tepki: Herkes kendi yoluna baksın!

Berk Suyabatmaz'dan eski eşi Burcu Esmersoy'a sert tepki: Herkes kendi yoluna baksın!

Eski eşinin yeni sevgilisiyle fotoğrafını beğenen ve 'Düğüne çağırırlarsa gelirim' açıklamasında bulunan Burcu Esmersoy'a Berk Suyabatmaz'dan sert bir tepki geldi.

Burcu Esmersoy, geçtiğimiz günlerde eski eşi Berk Suyabatmaz'ın yeni aşkı Berrak Tüzünataç'la olan fotoğrafını beğenmiş ve yaptığı bu hareketle magazin gündemine oturmuştu. Herkesi şaşırtan bu beğeni hareketinin arkasında olduğunu söyleyen Esmersoy, işi bir kademe daha yukarıya taşımış ve Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz arasındaki ilişkinin nikah masasına taşınması halinde “Çağırırlarsa düğünlerine giderim” demişti.

ESKİ EŞİNİ KIZDIRDI

Burcu Esmersoy’un bu açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından zehir zemberek bir paylaşımda bulundu. Suyabatmaz, yaşanan gelişmelerle ilgili olarak, “Sanki biraz kabak tadı verdi! Herkes kendi işine ve yoluna baksa diyorum!” dedi.


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