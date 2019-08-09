Berk Suyabatmaz'dan boşanmaya karar veren Burcu Esmersoy taşınıyor

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, 2018 yılında iş insanı Berk Suyabatmaz ile New York Başkonsolosluğu'nda evlenmişti. Önceki gün ise çiftten kötü haber gelmiş, Esmersoy ile Suyabatmaz'ın boşanma kararı aldığı öğrenilmişti. Anlaşmalı olarak boşanacağı öğrenilen ikilinin, 'şiddetli geçimsizlik ve fikir ayrılığı' sebebiyle yollarını ayıracağı belirtilmişti. Ancak bugün 2. Sayfa programında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

MADDİ KRİZ YÜZÜNDEN Mİ BOŞANIYORLAR?

İddiaya göre Berk Suyabatmaz, alışkanlıklarından vazgeçemedi ve ilişki maddi kriz yüzünden bitti. Biten ilişkinin ardından Burcu Esmersoy'un şimdilerde ev aramaya başladığı öğrenildi. Sunucunun eşiyle oturduğu Göktürk’teki evi boşaltmaya karar verdiği ve kendisine Sarıyer’de yeni bir ev baktığı da gelen haberler arasında. "Olmadı, yürümedi. Birbirimizi yıpratmamak adına ayrılma kararı aldık" diyen Esmersoy, önceki gün de Kanyon’da görüntülendi. Sunucu, konuyla ilgili sorular üzerine "Bu konuda konuşmak istemiyorum" dedi.