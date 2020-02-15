Berk Suyabatmaz ve Berrak Tüzünataç sabaha kadar eğlendi

Recep ASLAN

Sık sık yurtdışı tatiline çıkan ikili, önceki akşam Salon Angie adlı mekânın açılışına katıldı. Sabahın ilk ışıklarına kadar eğlence kulübünde kalan Suyabatmaz ile Tüzünataç, çıkışta kameraları görünce rahatsız oldu. Moralleri bozulan ikili, kendilerine uzatılan mikrofonlara konuşmaktan kaçındı. Hızlı adımlarla araçlarına yönelen Tüzünataç ile Suyabatmaz, "Soru almıyoruz arkadaşlar" diyerek gözden kayboldu.