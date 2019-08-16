Berk Suyabatmaz Burcu Esmersoy'a ihanet mi etti?

Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz, geçtiğimiz hafta ayrılık kararı almış ve herkesi şaşırtmıştı. 15 aylık evliliklerini sonlandırmaya karar veren çiftten Esmersoy, "İlişkimiz yürümüyor. En kısa zamanda boşanacağız" demişti. Evliliklerinin çocuk meselesi yüzünden bitmediğini belirten 42 yaşındaki sunucu, soluğu kız arkadaşlarıyla Yunanistan tatilinde aldı.

AYRI TATİLLER

Esmersoy'un ardından Suyabatmaz ise Miami'ye uçup lüks otellerin casinolarında kumar oynamaya gitti. Hatta iş insanı, casinolardan bol bol paylaşım yaptı. Suyabatmaz'ın paylaşımları üzerine kulislerde çiftin evliliğinin iş insanının kumar tutkusu yüzünden bittiği konuşulmaya başladı. Ancak iddialara göre işin aslı başkaydı.

İHANET Mİ ETTİ?

Sunuculuğunu üstlendiği program için sık sık yurt dışına çıkan Burcu Esmersoy'un kulağına iddiaya göre ihanet dedikoduları gelmeye başladı. İddiaya göre Esmersoy, eşinin kendisini İstanbul'da genç güzellerle aldattığını duyunca ayrılık kararı aldı.

EVLER AYRILDI

Öte yandan ayrılık sonrası eşiyle yaşadığı Göktürk'teki evden ayrılan sunucu, bir arkadaşının yeni ev hediyesini de Instagram'da paylaştı.