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28 Eylül 2020 Pazartesi 11:16 | Son Güncelleme:

Berk Suyabatmaz Berrak Tüzünataç'ı çabuk unuttu

Berk Suyabatmaz Berrak Tüzünataç'ı çabuk unuttu

Burcu Esmersoy'dan boşandıktan sonra Berrak Tüzünataç'la aşk yaşamaya başlayan iş insanı Berk Suyabatmaz, yeni bir aşka yelken açtı. Suyabatmaz, kalbini oyuncu Sevcan Yaşar'a kaptırdı.

Berk Suyabatmaz’ın aşk hayatında hızına yetişilemiyor. Son dönemde adı Cansu Melis Karakuş’la anılan Suyabatmaz’ın, yaklaşık iki haftadır Sevcan Yaşar’la ilişkiye başladığı öğrenildi. Yaz başında Berrak Tüzünataç ile ilişkisini noktalayan iş insanı, gönlünü Sevcan Yaşar’a kaptırdı.

Bozburun’daki tatilleri sırasında arkadaş ortamında tanışarak yakınlaşan ikilinin, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da baş başa yemek yediği ortaya çıktı.

İlişkilerini çevrelerinden gizledikleri konuşulan iş insanı ve oyuncu, bilinmedik yerlerde buluşarak, gazetecilere de görüntü vermek istemiyor.

Öte yandan Sevcan Yaşar, eski sevgilisi Sermiyan Midyat’tan şiddet gördüğünü iddia ederek, bir süre psikolojik destek almıştı.

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