Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu'nun 6 yıla kadar hapsi istendi

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya şikayetçi Berk Oktay katılmazken, tutuksuz sanık Merve Şarapçıoğlu hazır bulundu. Duruşmada tanık olarak dinlenen polis memuru A.A., bu dosyanın soruşturmasını yürüttüğünü belirterek “Açılan sahte hesaplarla ilgili Merve Hanım ve Berk Bey yardım istedi. O süreçte Merve Hanım’la daha çok irtibattaydım. Kendisi bana sürekli olarak IP adresi tespit edilip edilemeyeceğini, yurt dışı kaynaklı hesapların tespit edilip edilemeyeceğini soruyordu. O dönemde birden fazla hesap açılmıştı. Akabinde Merve Hanım’ın kendi hesabı da çalındı" dedi.

“YARDIMCI OLMAM İÇİN ISRAR ETTİ”

Sanık Şarapçıoğlu’nun çalınan hesabından da paylaşım yapıldığını, müstehcen paylaşımların Instagram tarafından kapatıldığını ifade eden tanık A.A., “Çalınan hesabın kendi hesabınız olduğunu ispat ederseniz Instagram hesabı kapatıyordu, bunun için Merve Hanım’ın bilgilerinin ve fotoğrafının Instagram’a gönderilmesi gerekiyordu. Merve Hanım’ın fotoğrafını istedim, o gün yalnız olduğu için fotoğrafını çekemeyeceğini söyledi. Fotoğraf o gün gelmedi, Merve’ye anlattığımı Berk Oktay’a da anlattım, yardımcı olmak için ısrar etti. Ben de bunun üzerine evlerine gittim" dedi.

“SANIK BERK SORARSA ÇEKTİK DERSİN DEDİ”

Evlerine gittiğinde sanık Şarapçıoğlu’nun fotoğraf çekilmediğini söyleyen tanık A.A. ifadelerini şu şekilde tamamladı: "Bu işten çok sıkılmıştım, kendi hesabımdan bu hesabı şikayet edince hesap kapatıldı. Bu esnada Berk Bey beni telefonundan aradı. Merve Hanım bana 'sus' işareti yaparak benim telefonumu alıp Berk Bey’le konuştu. Benim lavaboda olduğumu o nedenle telefonu kendisinin açtığını söyledi ama ben o sırada Merve Hanım’ın yanındaydım. Merve Hanım bana ‘Berk sorarsa fotoğraf çektik dersin’ dedi. Söz konusu fotoğraf günümüzde kullanılan telefonlarda zaman ayarı yapılarak kişinin tek başına da çekebileceği bir fotoğraftı."

TANIĞIN BEYANINI KABUL ETMEDİ

Tanık polis memurunun ardından söz alan sanık Şarapçıoğlu, “Katiyen, Berk Bey’e çektik deriz, gibi bir şey demedim." dedi.

“NET OLARAK SÖYLEMEK MÜMKÜN OLMUYOR”

Bilirkişi Tuncay Beşikçi ise duruşmada tanık olarak verdiği ifadesinde “Rapor kapsamında sanığın telefonunu, IP adres bilgilerini ve internet kayıtlarını inceledim. Bana göre sanık en az 5 kişi olduğunu düşündüğüm hackerlar tarafından hacklenmiş. Bu paylaşımlar sanığın hesabı da dahil olmak üzere 12 hesap kullanılarak ve Türkiye’nin çeşitli illerinden IP adreslerine göre yapılmış. Sanıyorum burada dava konusu, paylaşımların sanığın bulunduğu ofisten yapılmış olmasıydı. Birincisi, bu durum sanığın aynı şifreyi kullanan hackerlarla aynı zamanda hesaba giriş yaptığı için olmuş olabilir. Şifre bilindiği sürece farklı yerlerden giriş yapılabilir. İkinci bir olasılık da zararlı yazılımlar yüklenerek aynı IP’den giriş yapılabilir. Üçüncü olasılık ise kendisinin yapmış olması ama bunların hepsi olasılık. Dava kapsamındaki verilerden bunu kesin ve net olarak söylemek mümkün olamıyor" ifadelerini kullandı.

“BEN KESİNLİKLE SUÇ İŞLEMEDİM”

Sanık Merve Şarapçıoğlu, “Bu suçu kesinlikle işlemedim. Bu olayda mağdurken şuan da sanık olarak yargılanmanın üzüntüsü içerisindeyim" diye konuştu.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, IP bilgilerine ilişkin gönderilen yazıda söz konusu telefon numarasına erişim yapan kullanıcının sanık Şarapçıoğlu’nun annesi Sibel Asım olduğunu söyledi. Diğer gelen yazıda da söz konusu numaranın Orhan Aydın Hamdi’ye ait olduğu, Hamdi’nin de sanığın yanında staj yapan avukat olduğunu ifade etti. Sibel Asım’ın ifadesinde kendisine ait GSM hattının kızı Merve Şarapçıoğlu tarafından kullanıldığını mütalaasında kaydeden savcı, Orhan Aydın Hamdi’nin ise sanığın ofisinde WİFİ üzerinden iletişim kurduklarını söylediğini aktardı. IP sorgulama içeriklerinde 4 farklı isimdeki kullanıcının tek numara üzerinden bağlantı kurulduğunu belirten savcı, hesapların aynı kişi tarafından kullanıldığının öne sürüldüğünü ifade etti. Savcı bu sebeplerle sanık Şarapçıoğlu’nun, Berk Oktay’ın özel hayatına ilişkin fotoğrafları bilgisi ve rızası dışında değişik zamanlarda birden fazla kez ifşa ettiğini belirtti. Mütalaada sanık Merve Şarapçıoğlu’nun “Zincirleme şekilde özel hayata ilişkin görüntüleri ve sesleri ifşa etmek" suçundan 2 yıl 6 aydan 6 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istendi. Mahkeme, sanığın mütalaaya karşı savunma hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Boşanma davası sürerken Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu'nun sosyal medya hesapları hacklenmiş ve çiftin mahrem fotoğrafları sosyal medyada yayılmıştı. İlk duruşmada ifade veren sanık Merve Şarapçıoğlu, "Şahsıma ait gmail hesabıma ve bu hesaba kayıtlı icloud ve instagram hesaplarım hacklendi. Telefonumda yer alan Berk Oktay ve şahsıma ait birtakım fotoğraflar ele geçirildi. Bu fotoğrafları ele geçirenler, şahsıma ait instagram hesabımdan 5 dakika arayla paylaştılar. Söz konusu fotoğraflar 4-5 saat hesabımda herkese açık şekilde durdu. Söz konusu fotoğrafların paylaşıldığı hesaplarda benim de mahrem fotoğraflarım paylaşılmıştır. Bu davada mağdur sıfatıyla yer almam gerekirken sanık sıfatıyla yer almam aklıma, vicdanıma sığmamaktadır. " diyerek suçlamayı reddetmişti.