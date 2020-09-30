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  • Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu hakkındaki dava karar aşamasına geldi
30 Eylül 2020 Çarşamba 10:01 | Son Güncelleme:

Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu hakkındaki dava karar aşamasına geldi

Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu hakkındaki dava karar aşamasına geldi

Oyuncu Berk Oktay, eski eşi Merve Şarapçıoğlu'ndan kendisinin mahrem görüntülerini sosyal medyada paylaşması nedeniyle şikayetçi olmuştu. Şarapçıoğlu hakkındaki dava karar aşamasına geldi.

İstanbul 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Merve Şarapçıoğlu katılmadı. Berk Oktay ise duruşmada hazır bulundu. Oktay, önceki ifadesini tekrar etti. Oyuncunun avukatı da şikayetlerinin devam ettiğini, dosyanın tamamlandığını belirterek davanın karara bağlanmasını istedi. Şarapçıoğlu’nun avukatı ise tanıkların dinlenmesini istedi. Mahkeme, davaya ilişkin görüşünü açıklamak için dosyanın savcılığa gönderilmesine, tanıkların duruşmada hazır edilmesi için son kez süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. (Kelebek)

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