Berk Oktay'dan boşanan Merve Şarapçıoğlu yeni bir aşka yelken açtı!

Oyuncu Berk Oktay'la geçtiğimiz şubat ayında boşanan avukat Merve Şarapçıoğlu’nun, kalbini Nurgül Yeşilçay’ın eski sevgilisi Özgür İnal’a kaptırdığı ortaya çıktı. Adı oyuncu Celil Nalçakan’la anılan avukat ve iş insanının, köpeklerini götürdüğü veterinerde tanıştıkları ve arkadaşlıklarının aşka dönüştüğü konuşuluyor.

Şarapçıoğlu'nun, köpekleri için açtığı bir Instagram hesabından İnal’la fotoğrafını paylaşarak, “Çok sevdiğim, pamuk kalpli bir arkadaşım” yazıp kalp işareti çizmesi dikkat çekti.

Avukat, minik dostları için açtığı hesaptan sevgilisinin köpeği Zigi’nin fotoğraflarını da paylaşıyor. (Cadde)