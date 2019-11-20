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Berk Oktay'a kötü haber

Berk Oktay'a kötü haber

Oyuncu Berk Oktay, Merve Oktay hakkında devam eden boşanma davalarındaki gizlilik kararını ihlal ettiği gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Savcılık, takipsizlik kararı verdi.

Oyuncu Berk Oktay boşanma aşamasında olduğu eşi Merve Oktay hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak şikayetçi olmuştu. Oktay şikayet dilekçesinde, Merve Oktay ile boşanma davalarının devam ettiğini, söz konusu dosyada mahkeme tarafından gizlilik kararı verildiğini ancak Merve Oktay’ın 17 Şubat 2019 tarihinde bir gazeteye röportaj vererek gizlilik kararını ihlal ettiğini belirtmişti. Merve Oktay hakkında 'gizliliğin ihlali' suçundan soruşturma başlatılmıştı.

SAVCILIK;'KOVUŞTURMAYA YER YOK'

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Merve Oktay, söz konusu röportajda gizlilik kararına aykırı adli süreçle ilgili herhangi bir beyanda bulunmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Suçun yasal unsurlarının oluşmadığını belirten savcılık, takipsizlik kararı verdi.

(İHA)


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