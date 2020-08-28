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  3. Berk Oktay-Yıldız Çağrı Atiksoy aşkına eski eş Merve Şarapçıoğlu'ndan ilk yorum!
28 Ağustos 2020 Cuma 09:45 | Son Güncelleme:

Berk Oktay-Yıldız Çağrı Atiksoy aşkına eski eş Merve Şarapçıoğlu'ndan ilk yorum!

Berk Oktay-Yıldız Çağrı Atiksoy aşkına eski eş Merve Şarapçıoğlu'ndan ilk yorum!

Oyuncu Berk Oktay, kısa süre önce avukat Merve Şarapçıoğlu'ndan boşanmış ve eski rol arkadaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Eski eş Merve Şarapçıoğlu, Berk Oktay'ın yeni ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.

Berk Oktay’dan olaylı şekilde boşanan Merve Şarapçıoğlu, önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Şarapçıoğlu, eski eşinin Yıldız Çağrı Atiksoy’la ilişkisi için “Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır” dedi.

“Haberi görünce ne hissettiniz?” sorusuna “Hiçbir şey hissetmedim. Dediğim gibi gerçeklerin bir gün gün yüzüne çıkmak gibi bir huyu vardır” diye karşılık veren Şarapçıoğlu, “Ne demek istediniz?” sorusunu ise yanıtsız bıraktı. (Kelebek)

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