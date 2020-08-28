Berk Oktay-Yıldız Çağrı Atiksoy aşkına eski eş Merve Şarapçıoğlu'ndan ilk yorum!

Berk Oktay’dan olaylı şekilde boşanan Merve Şarapçıoğlu, önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Şarapçıoğlu, eski eşinin Yıldız Çağrı Atiksoy’la ilişkisi için “Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır” dedi.

“Haberi görünce ne hissettiniz?” sorusuna “Hiçbir şey hissetmedim. Dediğim gibi gerçeklerin bir gün gün yüzüne çıkmak gibi bir huyu vardır” diye karşılık veren Şarapçıoğlu, “Ne demek istediniz?” sorusunu ise yanıtsız bıraktı. (Kelebek)