Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy koronavirüse yakalandı

Berk Oktay ile geçen yazdan beri beraberlik yaşadığı Yıldız Çağrı Atiksoy'un koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu çiftin tedavisi evinde yapıldı. Konuyla ilgili tv100'e konuşan Berk Oktay "Doğru, hastalığı çok şükür hafif atlattık. Karantinamız iki güne bitiyor. Herkes çok dikkat etsin, virüs yaygınlaşıyor" dedi.