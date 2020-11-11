11 Kasım 2020 Çarşamba 13:50 | Son Güncelleme:
Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy koronavirüse yakalandı
Bir dönem aynı dizide rol alan ve kısa süre önce yeni bir aşka yelken açan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'dan üzücü haber geldi. Çiçeği burnunda sevgililerin koronavirüse yakalandığı öğrenildi.
Berk Oktay ile geçen yazdan beri beraberlik yaşadığı Yıldız Çağrı Atiksoy'un koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.
Ünlü oyuncu çiftin tedavisi evinde yapıldı. Konuyla ilgili tv100'e konuşan Berk Oktay "Doğru, hastalığı çok şükür hafif atlattık. Karantinamız iki güne bitiyor. Herkes çok dikkat etsin, virüs yaygınlaşıyor" dedi.