Berk Işık'tan efsane şarkı 'Maalesef'e yepyeni bir yorum

Yepyeni bir cover ile karşımıza çıkan Berk Işık, iyi bir çıkış yakaladı. Mansur Ark'tan aldığı 'Maalesef' adlı şarkıya yaptığı single oldukça beğenildi.

BERK IŞIK KİMDİR?

Berk Işık, 1998 yılında Türkiye'de dünyaya geldi. Müzik tutkusu küçüklüğünde gittiği gitar kursu sayesinde başladı. Bununla beraber eş zamanlı olarak koro ve şan dersiyle bu yeteneğini ilerletti. Müzik kariyerini inşa ederken bir yandan da Beykent Üniversitesinde İletişim Tasarımı eğitimi devam ediyor.