05 Kasım 2020 Perşembe 10:15 | Son Güncelleme:
Berk Atan'ın ailesi İzmir depremine yakalanmıştı: Psikolojik olarak etkilendik
İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depreme ailesinin yakalandığı sosyal medyadan duyuran oyuncu Berk Atan, hayranlarını korkutmuştu. Atan'dan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.
Berk Atan, ailesinin deprem sonrası psikolojik olarak etkilendiğini söyledi. İzmir'de yaşayan ailesinin sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Atan, "Yara almadan kurtuldular ama psikolojik olarak etkilendik" ifadelerini kullandı.