30 Ekim 2020 Cuma 16:25 | Son Güncelleme:
Berk Atan'ın ailesi depreme yakalandı: Annemin ve babamın sesini ilk defa böyle duydum!
İzmir'de şiddetli deprem meydana geldi. AFAD, İstanbul ve çevresinde de hissedilen depremin büyüklüğünün 6.6 olduğunu açıkladı. Yaşananların ardından sosyal medyadan yıkım haberleri art arda geldi.
Bir paylaşım da ünlü oyuncu Berk Atan'dan geldi. Atan, Twitter hesabından İzmir'de yaşayan ailesinin yaşadıklarını şöyle anlattı;
"Annemin babamın sesini ilk defa böyle duyuyorum çok uzun sürmüş binamız sağlam fakat evlerin kapıları ve camları patlamış çok kötüymüş çok. Kendilerini dışarı güvenli bir yere atabilmişler şükürler olsun. Allahım can kaybı yaşatmasın söylenecek söz yok..."