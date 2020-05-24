Bergüzar Korel'le mahkemelik olmuştu... Zeynep Korel'den flaş hamle!

Ailesine "Sırtımdan bıçaklandım, manevi bağlar koptuysa maddi bağlar da kopsun" diyerek miras davası açan Zeynep Korel "Bu bir miras değil, onur savaşı" demişti.Aile içinde yaşanan bu kavgada yeni bir gelişme oldu. Son gelen haberlere göre aylardır hiç konuşmayan Zeynep Korel ve kız kardeşi Bergüzar Korel saatlerde telefonda görüştü ve aradaki buzları eritti. Zeynep Korel, annesi Hülya Darcan'la aynı şekilde konuşup aradaki gerginliğe nokta koydu.

MİRAS DAVASINI GERİ ÇEKTİ

Tv100'ün haberine göre yaşanan bu gelişme üzerine Zeynep Korel, annesi Hülya Darcan’a açtığı miras davasını geri çekme kararı aldı.