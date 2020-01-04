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  3. Bergüzar Korel'in hamilelik pozu beğeni topladı

Bergüzar Korel'in hamilelik pozu beğeni topladı

Bergüzar Korel'in hamilelik pozu beğeni topladı

Oyuncu Halit Ergenç ile bir oğlu olan Bergüzar Korel, şimdilerde ikinci çocuğuna hamile. Bir erkek bebek daha bekleyen Korel, karnı burnunda poz verdi.

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, 2009’da nikah masasına oturmuş, 2010’da oğulları Ali dünyaya gelmişti. Şimdilerde ikinci çocuğuna hamile olan 37 yaşındaki oyuncu, hamileliğinde 8’inci ayına girdi. 

KARNI BURNUNDA POZ

Bir oğlu daha olacak olan Korel, son olarak karnı burnunda objektiflere poz verdi. Oyuncunun hamilelik pozları takipçilerinin beğenisini topladı.


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