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  3. Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel yepyeni bir hayat kurdu! 'Evlere temizliğe gidiyorum'

Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel yepyeni bir hayat kurdu! 'Evlere temizliğe gidiyorum'

Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel yepyeni bir hayat kurdu! 'Evlere temizliğe gidiyorum'

2005 yılında hayatını kaybeden usta oyuncu Tanju Korel'in kızı Zeynep Korel, Amerika'da yeni bir hayat kurdu. Evlere temizliğe giden Korel'in hikayesi dikkatleri çekti.

2. Sayfa programının özel haberine göre; Zeynep Korel, Chicago'ya taşınarak burada hayatına sıfırdan başladı. Boğaziçi Üniversitesi Turizm Otelcilik mezunu olan, Teksas'taki Rice Üniversitesi'nde Tasarım bölümünü bitiren, birçok şirkette yöneticilik yapan, iki kitap yazan Zeynep, temizlik işçisi oldu.

400 LİRAYA TEMİZLİĞE GİDİYOR

Oturduğu sitede günlüğü 400 liraya evlere temizliğe giden Zeynep, arta kalan vaktinde de saati 70 liraya köpek gezdiriyor. Zeynep Korel yeni hayatıyla ilgili "Amerika'da evlere temizliğe gidiyorum. Şuanda gündelikçilik yapıyorum. Bunun daha aşağısı yok. 'Ailenin imkanları olmasına rağmen sen nasıl bunu yapıyorsun?' diyenler çok. hiçbir şey ayıp değil. Çalışmak hiç ayıp değil." dedi.

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