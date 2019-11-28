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  3. Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel annesinden şikayetçi oldu! 'Beni tehdit ediyor'

Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel annesinden şikayetçi oldu! 'Beni tehdit ediyor'

Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel annesinden şikayetçi oldu! 'Beni tehdit ediyor'

Korel ailesinde sular durulmuyor! Amerika'da evlere temizliğe gitmesinin gün yüzüne çıkmasıyla gündemden düşmeyen Zeynep Korel, annesi Hülya Darcan'a dava açtı. Korel, "Annem beni tehdit ediyor" dedi.

Amerika'da evlere temizliğe gittiğini dile getirerek magazin gündeminde büyük bir yankı uyandıran Zeynep Korel, annesini savcılığa şikayet etti. Korel, kardeşi ve annesinin kendisini defalarca arayıp tehdit ve hakaret ettiğini belirtti ve suç duyurusunda bulundu. 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Tehdit içerikli mesajları delil olarak sunan Zeynep, can güvenliğinin tehlikede olduğu gerekçesiyle koruma da talep etti. Kızının şikayeti üzerine Hülya Darcan hakkında soruşturma başlatıldı. 

'ANNEMDEN ŞİDDET GÖRDÜM' DEMİŞTİ

Zeynep Korel daha önce de, "Babamdan da, annemden de şiddet gördüm. Babam dayak yiyerek büyüdüğü için ona bu durum normal geliyordu. Onu suçlamıyorum. Annem daha çok psikolojik şiddet uyguluyordu. Ama en son 30 yaşındayken dayağını yedim. Babamı yeni kaybettiğimiz bir dönemdi. İçindeki buhrana yenildi ve bana şiddet uyguladı. O yaşta dayak yemek gururuma dokunmuştu" demişti. (Kaynak: Günaydın)


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