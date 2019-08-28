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  3. Bergüzar Korel'i ağlatan doğum günü hediyesi

Bergüzar Korel'i ağlatan doğum günü hediyesi

Bergüzar Korel'i ağlatan doğum günü hediyesi

Oyuncu Bergüzar Korel, dün 37 yaşına bastı. Korel'in dünyadaki hayranları, topladıkları bağışlarla Kamboçya'da Muson yağmurları sonucu evini kaybetmiş bir aileyi sevindirdi. Bu hediye oyuncuyu duygulandırdı.

Bergüzar Korel'in dünyadan hayranları oyuncuyu sevindirmeye devam ediyor. Önceki yıllarda 2 bin tane fidanlıktan hatıra ormanı oluşturan, Afrika'da bir köye su kuyusu yaptıran 'berguzarkoreluniversalfanclub' üyeleri, bu kez de Kamboçya'da bir ev yaptırdı. Bu doğum günü sürprizi karşısında duygulanan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından şu sözlerle teşekkür etti:

"İYİ Kİ VARSINIZ"

"Yine mutluluk gözyaşlarıyla girdiğim bir doğum günü yaşatıyorsunuz bana. Yeryüzündeki tüm sözcükler anlamını yitiriyor yaptığınız güzelliklerle. Ne mutlu bana ki dünyayı güzelleştirmek için kalbini, varını, yoğunu ortaya koyan bir ailem var. İyi ki varsınız berguzarkoreluniversalfanclub."

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