Ünlü çift, doğacak bebekleri için 150 bin TL'yi gözden çıkardı!

Bergüzar Korel ile eşi Halit Ergenç, doğacak bebeklerinin eksiklerini tamamlamak için hazırlıklara başladı.

İki ünlü oyuncunun, bebek odası için de profesyonel yardım aldığı öğrenildi.

Magazin kulislerinde, çiftin o oda için 150 bin liraya yakın harcama yaptığı konuşuluyor.

Çift ilk çocukları Ali'yi 2010 yılında kucağına almıştı.