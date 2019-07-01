Bergüzar Korel-Halit Ergenç çift Alaçatı pazarında el ele alışveriş yaptı

Geçen sezon oynayan Vatanım Sensin dizisi final yaptıktan sonra, gelen hiçbir projeyi kabul etmeyerek dinlenmeye çekilen Bergüzar Korel - Halit Ergenç çifti, her yaz olduğu gibi bu yaz da tatil için Çeşme'yi tercih etti.

Geçtiğimiz günlerde Alaçatı'da pazar alışverişine çıkan ünlü çift, hayranlarının fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi. Hem evlerinin alışverişi yapan hem de hayranları sohbet eden Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, yaz sonuna kadar Çeşme'de kalacaklarını söylediler.