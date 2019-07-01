Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6385
  • 6,4007
  • 252.515
  • 99.650
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Bergüzar Korel-Halit Ergenç çift Alaçatı pazarında el ele alışveriş yaptı

Bergüzar Korel-Halit Ergenç çift Alaçatı pazarında el ele alışveriş yaptı

Bergüzar Korel-Halit Ergenç çift Alaçatı pazarında el ele alışveriş yaptı

Beraber başrollerini paylaştıkları dizinin final yapması ile dinlenmeye çekilen Halit Ergenç - Bergüzar Korel çifti, Alaçatı pazarında ortaya çıktı.

Geçen sezon oynayan Vatanım Sensin dizisi final yaptıktan sonra, gelen hiçbir projeyi kabul etmeyerek dinlenmeye çekilen Bergüzar Korel - Halit Ergenç çifti, her yaz olduğu gibi bu yaz da tatil için Çeşme'yi tercih etti.

Geçtiğimiz günlerde Alaçatı'da pazar alışverişine çıkan ünlü çift, hayranlarının fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi. Hem evlerinin alışverişi yapan hem de hayranları sohbet eden Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, yaz sonuna kadar Çeşme'de kalacaklarını söylediler.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın romantik Bodrum tatili
Hadise annesi için kesenin ağzını açtı
Ünlü çift pazarda el ele alışveriş yaptı
Tuba Büyüküstün ve Kenan İmirzalıoğlu bombası!
Buse Varol'un paylaşımına takipçilerinden büyük tepki! Açıklama yaptı...
<p>LGS tercih işlemleri 2019 yılında da yoğun ilgi gören konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim B

MEB´den LGS Tercihlerinde Sıkça Sorulan Sorulara Cevap!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Rusya'daki ARMY-2019'u 800 bin kişi ziyaret etti

KKTC'ye düşen cismin ne olduğu ortaya çıktı