Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7477
  • 6,3537
  • 279.031
  • 100237
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Bergüzar Korel'den flaş açıklama: Sahneye çıkışım yasaklandı

Bergüzar Korel'den flaş açıklama: Sahneye çıkışım yasaklandı

Bergüzar Korel'den flaş açıklama: Sahneye çıkışım yasaklandı

Yeniden anne olmak için gün sayan oyuncu Bergüzar Korel, tek kişilik tiyatro oyunu 'Kızlar ve Oğlanlar'ın iptal edildiğini duyurdu.

Şimdilerde ikinci kez anne olmaya hazırlanan 37 yaşındaki Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından flaş bir açıklamada bulundu. Oyuncu, tek kişilik tiyatro oyunu 'Kızlar ve Oğlanlar'ın yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. Bergüzar Korel, paylaşımında şu sözlere yer verdi: 

'DOKTORUM TARAFINDAN SAHNEYE ÇIKIŞIM YASAKLANDI'

"Çok severek oynadığım, yıllar sonra koşarak beni sahneye götüren duygularla dolu 'Kızlar ve Oğlanlar oyunumuzun iptal olduğunu üzülerek bildirmek isterim. Oyunumuzun yeni sezonu için yaptığımız ilk provasında, her hamilelik sürecindeki anne adayını korkutacak ve gebelik sürecine tehdit ve tehlike oluşturacak bir durum yaşanması sebebiyle yapılan tetkikler sonucunda doktorum tarafından sahneye çıkışım yasaklandı. Çok şükür ki bebeğimin de, benim de sağlığımız yerinde... Hamilelik sürecimde sizin karşınıza çıkmayı çok istedim ama maalesef olmadı... Başta canım yönetmenin İbrahim Çiçek olmak üzere tüm Craft Tiyatro ailesi bu yolculukta bana verdiğiniz destek paha biçilemez. Hepinize kalbimin en derininden teşekkür ederim...İlan edilmiş tüm oyunlara yoğun ilgi gösterip bilet alan canım seyirci; eminim yine kesişecek yollarımız, yanımızda olduğunuz ve anlayışınız için çok teşekkürler... Sevgi ve saygılarımla"

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Nazara inanır oldum'
Yeni imajı hayranlarını şaşırttı
Aşk iddialarını yalanlamışlardı... Yine yakalandılar!
Deren Talu'ya teklif yağıyor
Onur Tuna'dan 'Doktor Ferman' yorumu
<p>Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP´yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin partinin il binası

Oğlu Dağa Kaçırılan Baba: Oğlumu Almadan Buradan Gitmeyeceğim

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Uzmanlar şok eden belirtiyi açıkladı: Sıkça 'şey' diyorsanız!

Savunma Sanayii Başkanı'ndan son dakika S-400 açıklaması: Aralıkta hazır olacak